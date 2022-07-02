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«Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче

«Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче
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Сегодня, 2 июля, на стадионе «Тарасовка» в Черкизове московский «Спартак» сыграл товарищеский матч с красноярским «Енисеем». Красно-белые одержали разгромную победу – 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий Квинси Промес, ему ассистировал Роман Зобнин. На 56-й минуте преимущество «Спартака» удвоил форвард Александр Соболев, голевой пас отдал Антон Зиньковский. На 74-й минуте полузащитник Даниил Хлусевич довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Промес.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». «Енисей» расположился на пятой строчке в таблице ФНЛ (теперь – Первая лига).

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