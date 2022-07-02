«Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче
Поделиться
Сегодня, 2 июля, на стадионе «Тарасовка» в Черкизове московский «Спартак» сыграл товарищеский матч с красноярским «Енисеем». Красно-белые одержали разгромную победу – 3:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий Квинси Промес, ему ассистировал Роман Зобнин. На 56-й минуте преимущество «Спартака» удвоил форвард Александр Соболев, голевой пас отдал Антон Зиньковский. На 74-й минуте полузащитник Даниил Хлусевич довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Промес.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». «Енисей» расположился на пятой строчке в таблице ФНЛ (теперь – Первая лига).
Комментарии
- 2 июля 2022
-
19:03
-
18:51
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:35
-
18:28
-
18:23
-
18:08
-
17:59
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:28
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:31
-
16:31
-
16:25
-
16:22
-
16:14
-
15:58
-
15:57
-
15:44
-
15:42
-
15:33
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:53
-
14:45
-
14:37
-
14:19
-
14:19
Партнерский контент