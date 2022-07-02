Масалитин: если в ЦСКА снова будут гонять Чалова по флангам, то толку от него не будет

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возвращении форварда Фёдора Чалова в московский клуб. Ранее стало известно, что аренда Чалова завершилась, он вернулся из швейцарского «Базеля» в ЦСКА.



«Если правильно использовать Чалова, он будет боевой единицей. Если же его снова начнут гонять по флангам, то толку от него не будет. Он игрок штрафной площади, это его стихия. Чалов умеет открываться, надо лишь доставить мяч до него, и Федя может реализовать момент. Не надо на Федю грузить, как на Заболотного, чтобы он боролся наверху, скидывал мяч, это не его. Главное, правильно использовать качества Чалова, тогда он поможет команде», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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