Нобоа: хочу завершить карьеру в «Зените». Готов играть до 45 лет, если позволит здоровье

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о своём будущем. Хавбек заявил, что хотел бы играть до 45 лет.



«Если мне позвонят из «Зенита» этим летом, я, конечно же, соглашусь вернуться. Если будет шанс, я бы хотел там завершить карьеру. Готов играть до 45 лет, главное, чтобы здоровье позволяло», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».



Напомним, эквадорец выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешёл из санкт-петербургского «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.



В сезоне-2021/2022 Нобоа сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач. РФС признал Кристиана лучшим футболистом России по итогам минувшего сезона.

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