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Жоаозиньо: хотел остаться в «Сочи». Устал переходить из одного места в другое

Жоаозиньо: хотел остаться в «Сочи». Устал переходить из одного места в другое
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал продление контракта с клубом. Бразильский футболист отметил, что устал от переходов из одной команды в другую.

«Очень рад, что продлил контракт с «Сочи» ещё на один год. Хотел остаться в этой команде. Буду делать всё, чтобы приносить этой команде максимальное количество пользы. Я чуть-чуть устал постоянно переходить из одного места в другое. Мне нравится в «Сочи». И мне, и моей семье нравится здесь. Могу ли завершить карьеру в этом клубе? Ещё год я играю тут, а дальше посмотрим», — цитирует Жоаозиньо «Спорт-экспресс».

Напомним, сегодня, 2 июля, «Сочи» объявил о продлении контракта с 33-летним футболистом. Полузащитник выступает за сочинскую команду с августа 2020 года. Ранее хавбек играл в России за «Краснодар» и «Динамо».

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