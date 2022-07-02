Стали известны составы «Спартака» и «Зенита» на матч легенд

Стали известны составы московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» на матч легенд. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Она состоится 8 июля, начало — в 18:00 мск. Матч легенд «Спартака» и «Зенита» пройдёт за день до игры за Суперкубок России между двумя командами.



«Зенит»: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.



«Спартак»: Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.



Ранее стало известно, что команды выйдут на поле в ретроформах, которые будут изготовлены для этого матча с логотипами клубов, которые использовались в 2000-х годах.

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