Канищев: заявление Родригао о фанатах странное, но он имеет право на своё мнение

Бывший советский футболист Александр Канищев прокомментировал резонансные слова защитника «Сочи» Родригао. Ранее он заявил, что его не заботит, будут ли фанаты на стадионах или нет. Фанатские объединения клубов РПЛ сообщили, что будут бойкотировать матчи из-за введения Fan ID. По словам Родригао, без фанатов он сосредоточится на игре.



«Странное заявление Родригао. В футбол играют прежде всего для болельщиков. Сложно как-то комментировать слова бразильца, но согласиться с ним очень сложно. Но каждый человек имеет право на своё мнение, хоть оно и странное. Не думаю, что как-то это отразится на ходе переговоров с «Зенитом», если они есть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.