«Ахмат» объявил о подписании экс-игрока ЦСКА, забившего 26 мячей в прошлом сезоне

Бывший полузащитник «Чайки» Иван Олейников перешёл в «Ахмат». О трансфере 23-летнего футболиста сообщается на официальном сайте грозненцев.



Хавбек подписал однолетний контракт с «Ахматом» с возможностью продления ещё на два года.



Напомним, Олейников является воспитанником ЦСКА. Футболист провёл два матча за основную команду армейцев. За «Чайку» хавбек выступал с февраля 2021 года, куда перешёл из ярославского «Шинника». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ивана Олейникова составляет € 400 тыс.



В минувшем сезоне-2021/2022 полузащитник сыграл в 35 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 16 результативных передач. По итогам прошедшей кампании «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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