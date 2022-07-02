Епуряну считает, что Дзюбу могут хорошо принять болельщики в Турции

Защитник «Истанбул Башакшехир» Александр Епуряну поделился мнением о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в один из турецких клубов. Ранее сообщалось, что 33-летним нападающим интересуются «Галатасарай» и «Фенербахче».
«Под его игровой стиль подошёл бы любой клуб. Артём — атлетичный, техничный и очень координированный футболист. Сейчас, насколько я знаю, «Галатасарай» и «Фенербахче» ищут нападающего, так что, думаю, он, скорее всего, ведёт переговоры с ними.
Я пока не вижу здесь никакого негатива в отношении граждан России. На данный момент всё нормально. Если приедет хороший футболист, эта ситуация не будет играть роли для турецких клубов. И если Дзюба будет забивать, может стать любимцем местных болельщиков», — цитирует Епуряну «РБ Спорт».
- 2 июля 2022
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