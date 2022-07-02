«Наполи» заинтересован в подписании Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, «Наполи» заинтересован в подписании 37-летнего португальского форварда.
Ранее стало известно, что Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его, если поступит достойное предложение. Криштиану хочет играть в Лиге чемпионов, потому что близится завершение его карьеры. Также отмечалось, что португалец недоволен трансферной политикой клуба, которая менее активна по сравнению с конкурентами по АПЛ.
В СМИ появлялись сообщения об интересе к подписанию Роналду у другого итальянского клуба – «Ромы». Также на форварда претендует «Спортинг». При этом «Манчестер Юнайтед» не хочет продавать игрока.
Неприятные поступки Криштиану Роналду:
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