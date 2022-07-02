В «Наполи» сообщили, что не заинтересованы в подписании Криштиану Роналду

Спортивный директор итальянского «Наполи» Криштиану Джунтоли опроверг информацию, согласно которой клуб заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мы не заинтересованы в подписании Криштиану Роналду», — сказал Джунтоли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Роналду может продолжить карьеру в «Наполи». Криштиану попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит хорошее предложение. Роналду намерен играть в Лиге чемпионов, а «МЮ» пропустит следующий розыгрыш турнира и сыграет в Лиге Европы. Кроме того, отмечалось, что 37-летний португалец недоволен трансферной политикой «красных дьяволов», которые не так активны, как конкуренты по АПЛ.

Как Криштиану Роналду тратит свои миллионы: