В «Наполи» сообщили, что не заинтересованы в подписании Криштиану Роналду

Спортивный директор итальянского «Наполи» Криштиану Джунтоли опроверг информацию, согласно которой клуб заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Мы не заинтересованы в подписании Криштиану Роналду», — сказал Джунтоли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Роналду может продолжить карьеру в «Наполи». Криштиану попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит хорошее предложение. Роналду намерен играть в Лиге чемпионов, а «МЮ» пропустит следующий розыгрыш турнира и сыграет в Лиге Европы. Кроме того, отмечалось, что 37-летний португалец недоволен трансферной политикой «красных дьяволов», которые не так активны, как конкуренты по АПЛ.
Как Криштиану Роналду тратит свои миллионы:
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