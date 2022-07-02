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Голкипер Беленов вернулся в общую группу «Уфы»

Голкипер Беленов вернулся в общую группу «Уфы»
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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что голкипер команды Александр Беленов вернулся в общую группу. Футболист восстановился после серьёзной травмы, которую он получил в концовке минувшего сезона. Беленов повредил связки.

Изначально ожидалось, что футболист пропустит порядка трёх месяцев. Но восстановление пошло быстрее запланированного.

«Буквально сегодня Александр вернулся в общую группу. Он в хорошем настроении, готовится к сезону», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

По итогам сезона «Уфа» вылетела из РПЛ. Уфимцы не сумели сохранить прописку в элитном дивизионе, уступив в стыковых матчах «Оренбургу». Следующий сезон команда проведёт в Футбольной национальной лиге, которая была переименована в Первый дивизион.

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