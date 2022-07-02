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«Ростов» обыграл «Кубань» в товарищеском матче

«Ростов» обыграл «Кубань» в товарищеском матче
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Сегодня, 2 июля, «Ростов» сыграл товарищеский матч с краснодарской «Кубанью». Встреча прошла без зрителей на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 61-й минуте отличился нападающий Дмитрий Полоз. На 81-й минуте преимущество «Ростова» удвоил форвард Егор Голенков.

Напомним, «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». «Кубань» в минувшем сезоне выступала в Футбольной национальной лиге (теперь – Первая лига). Краснодарский клуб расположился на 12-й строчке в турнирной таблице первенства. Победителем турнира стало московское «Торпедо».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 июля 2022, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
2 : 0
Кубань
Краснодар, Россия
1:0 Полоз – 64'   2:0 Голенков – 85'
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