«Ростов» обыграл «Кубань» в товарищеском матче

Сегодня, 2 июля, «Ростов» сыграл товарищеский матч с краснодарской «Кубанью». Встреча прошла без зрителей на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Счёт был открыт во втором тайме. На 61-й минуте отличился нападающий Дмитрий Полоз. На 81-й минуте преимущество «Ростова» удвоил форвард Егор Голенков.



Напомним, «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». «Кубань» в минувшем сезоне выступала в Футбольной национальной лиге (теперь – Первая лига). Краснодарский клуб расположился на 12-й строчке в турнирной таблице первенства. Победителем турнира стало московское «Торпедо».