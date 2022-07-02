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Чалов вернулся в расположение ЦСКА и присоединился к команде

Чалов вернулся в расположение ЦСКА и присоединился к команде
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Форвард ЦСКА Фёдор Чалов вернулся в расположение московского клуба. Футболист уже провёл первую тренировку в составе своей команды.

«Фёдор Чалов присоединился к команде в Новогорске и уже провёл первую тренировку! С возвращением, Федя», — написала пресс-служба армейцев, опубликовав фото футболиста.

Вторую часть прошлого сезона Чалов провёл в аренде в швейцарском «Базеле». Сообщалось, что российский форвард хочет остаться в швейцарской команде, но он в итоге вернулся в ЦСКА.

Чалов — воспитанник ЦСКА. 24-летний форвард перешёл в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.

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