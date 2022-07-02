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Российский вратарь «Будё-Глимт» Хайкин пропустил три мяча в матче чемпионата Норвегии

Российский вратарь «Будё-Глимт» Хайкин пропустил три мяча в матче чемпионата Норвегии
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Сегодня, 2 июля, прошёл матч 12-го тура чемпионата Норвегии – «Одд» — «Будё-Глимт». Встреча прошла на стадионе «Скагерак Арена» в Шиене и завершилась победой хозяев – «Одда» – со счётом 3:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился полузащитник команды хозяев Милан Евтович. Через 10 минут ответный мяч забил форвард «Будё-Глимт» Амаль Пеллегрино, ему ассистировал Рунар Эспейор. На 59-й минуте хавбек Конрад Валлем после передачи Филипа Йоргенсена вывел «Одд» вперёд.

С 84-й минуты хозяева играли в меньшинстве – удаление заработал защитник Один Бёртуфт. На 90+7-й минуте защитник гостей Исак Амундсен сравнял счёт, пас оформил Мариус Хёйбротен. Через две минуты футболист «Одда» Эспен Рууд нанёс результативный удар, который принёс его команде победу.

Отметим, что ворота «Будё-Глимт» защищал российский вратарь Никита Хайкин.

Норвегия - Элитсерия. 12-й тур
02 июля 2022, суббота. 19:00 МСК
Одд
Шиен
Окончен
3 : 2
Будё-Глимт
Будё
1:0 Евтович – 19'   1:1 Пеллегрино – 29'   2:1 Валлем – 59'   2:2 Амундсен – 90+7'   3:2 Рууд – 90+9' (пен)
Удаления: Бёртуфт – 84' / нет
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