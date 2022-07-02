Российский вратарь «Будё-Глимт» Хайкин пропустил три мяча в матче чемпионата Норвегии

Сегодня, 2 июля, прошёл матч 12-го тура чемпионата Норвегии – «Одд» — «Будё-Глимт». Встреча прошла на стадионе «Скагерак Арена» в Шиене и завершилась победой хозяев – «Одда» – со счётом 3:2.



Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился полузащитник команды хозяев Милан Евтович. Через 10 минут ответный мяч забил форвард «Будё-Глимт» Амаль Пеллегрино, ему ассистировал Рунар Эспейор. На 59-й минуте хавбек Конрад Валлем после передачи Филипа Йоргенсена вывел «Одд» вперёд.



С 84-й минуты хозяева играли в меньшинстве – удаление заработал защитник Один Бёртуфт. На 90+7-й минуте защитник гостей Исак Амундсен сравнял счёт, пас оформил Мариус Хёйбротен. Через две минуты футболист «Одда» Эспен Рууд нанёс результативный удар, который принёс его команде победу.



Отметим, что ворота «Будё-Глимт» защищал российский вратарь Никита Хайкин.