Российский вратарь «Будё-Глимт» Хайкин пропустил три мяча в матче чемпионата Норвегии

Сегодня, 2 июля, прошёл матч 12-го тура чемпионата Норвегии – «Одд» — «Будё-Глимт». Встреча прошла на стадионе «Скагерак Арена» в Шиене и завершилась победой хозяев – «Одда» – со счётом 3:2.
Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился полузащитник команды хозяев Милан Евтович. Через 10 минут ответный мяч забил форвард «Будё-Глимт» Амаль Пеллегрино, ему ассистировал Рунар Эспейор. На 59-й минуте хавбек Конрад Валлем после передачи Филипа Йоргенсена вывел «Одд» вперёд.
С 84-й минуты хозяева играли в меньшинстве – удаление заработал защитник Один Бёртуфт. На 90+7-й минуте защитник гостей Исак Амундсен сравнял счёт, пас оформил Мариус Хёйбротен. Через две минуты футболист «Одда» Эспен Рууд нанёс результативный удар, который принёс его команде победу.
Отметим, что ворота «Будё-Глимт» защищал российский вратарь Никита Хайкин.
- 2 июля 2022
-
21:55
-
21:43
-
21:34
-
21:17
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:43
-
19:40
-
19:18
-
19:03
-
18:51
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:35
-
18:28
-
18:23
-
18:08
-
17:59
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:28
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:31
-
16:31