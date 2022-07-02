Жирков: сам сообщил «Химкам», что не хочу новый контракт. Не исключаю, что закончу карьеру

Российский защитник Юрий Жирков рассказал об уходе из подмосковных «Химок». Также 38-летний футболист высказался о своём будущем в профессиональном спорте.



«Контракт был заключён по системе «1+1». И действительно, если любая из сторон захотела бы его продлить, опция «+1» вступала бы в силу на следующий сезон при условии, что «Химки» остаются в Премьер-Лиге. Со своей стороны я сообщил, что не хотел бы продлевать соглашение. Это «Химки», насколько я понял, не расстроило. В итоге продлевать контракт не стали.



Я приходил в клуб при Владимире Габулове. Затем всё поменялось, включая тренерский штаб. И для меня тоже — вы видели, сколько раз после этого я попадал в заявку на игры. Оставаться в такой ситуации в клубе, когда точно не будешь играть, не вижу смысла.



Ещё годик, может, и поиграл бы — желание есть. И предложения, в принципе, тоже, в том числе из Российской Премьер-Лиги. Но не хочется оказаться в той же ситуации, что и в «Химках». Так что не исключаю, что закончу карьеру. Но на каком-то уровне всё равно ещё поиграю. Например, в Медиалиге», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».



Напомним, с января 2022 года защитник выступал за «Химки». За подмосковную команду 38-летний футболист провёл три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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