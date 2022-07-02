Гришин: ЦСКА даст шанс Чалову, но надо будет выдержать конкуренцию с Заболотным и Гаичем

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возвращение из аренды форварда москвичей Фёдора Чалова. Ранее нападающий провёл в аренде часть сезона в швейцарском «Базеле». Но арендное соглашение истекло, после чего футболист вернулся в московский клуб.



«За полгода в аренде большого опыта не получишь, но то, что Чалов там играл, это уже хорошо, потому что в ЦСКА он выходил на замену и играл минут 15. Посмотрим, как он покажет себя в ЦСКА в новом сезоне. Думаю, что Чалову дадут шанс, но надо будет выдержать конкуренцию с Заболотным, Гаичем, Яковлевым», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Футболист уже присоединился к команде и провёл первую тренировку, о чём сообщила пресс-служба ЦСКА.