Канищев — о Родригао: зачем «Зениту» усиление? Для чемпионата России?

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о возможном переходе защитника «Сочи» Родригао в «Зенит». Ранее футболист подтвердил, что в настоящее время идут переговоры. Сам он оценил вероятность перехода как 50 на 50.



«В позиции центрального защитника у «Зенита» есть проблемки, поэтому усиление было бы кстати. Родригао? Не знаю, насколько это правда, хоть и сам бразилец это подтверждает. Но для чего нужны эти усиления? Для чемпионата России?



Думаю, что те защитники, которые есть в команде, в состоянии решать высокие задачи в чемпионате России. Но учитывая, что пока непонятна ситуация с Ловреном, можно считать, что Родригао рассматривается как замена хорвату», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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