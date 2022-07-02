Канищев — о Родригао: зачем «Зениту» усиление? Для чемпионата России?

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о возможном переходе защитника «Сочи» Родригао в «Зенит». Ранее футболист подтвердил, что в настоящее время идут переговоры. Сам он оценил вероятность перехода как 50 на 50.
«В позиции центрального защитника у «Зенита» есть проблемки, поэтому усиление было бы кстати. Родригао? Не знаю, насколько это правда, хоть и сам бразилец это подтверждает. Но для чего нужны эти усиления? Для чемпионата России?
Думаю, что те защитники, которые есть в команде, в состоянии решать высокие задачи в чемпионате России. Но учитывая, что пока непонятна ситуация с Ловреном, можно считать, что Родригао рассматривается как замена хорвату», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 2 июля 2022
-
23:40
-
23:24
-
23:20
-
23:12
-
23:07
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:35
-
22:20
-
22:17
-
21:55
-
21:43
-
21:34
-
21:17
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:43
-
19:40
-
19:18
-
19:03
-
18:51
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:35
-
18:28
-
18:23