Фёдор Чалов поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА из аренды в «Базеле»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, вернувшийся в расположение армейцев из аренды в «Базеле», рассказал о том, как добирался в Россию. Также форвард оценил свою физическую форму.
«Очень тяжёлый перелёт получился. Летел из Базеля до Стамбула, была трёхчасовая пересадка, но самолёт задержали ещё на три часа. В итоге приземлились сегодня в Москве только в девять утра. С «Базелем» я провёл полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелёта немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно. Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов», — цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА.
Напомним, вторую часть прошлого сезона россиянин провёл в аренде в «Базеле». За швейцарскую команду Чалов сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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