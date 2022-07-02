Модрич оценил шансы перехода Мбаппе в «Реал»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич полагает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ещё может перейти в мадридский клуб. Француз был близок к переходу в «Реал» по окончании прошлого сезона. У него истёк контракт с «ПСЖ», после чего он мог перейти в команду из Мадрида на правах свободного агента. Но в итоге Килиан решил продлить контракт с парижанами.
Решение Мбаппе вызвало недовольство болельщиков «Реала». Тем не менее Модрич не исключает, что в итоге футболист окажется в Мадриде. Ранее сам Килиан говорил, что хотел бы стать игроком «Реала».
«Я думаю, что в конечном итоге Мбаппе может перейти в «Реал». Он хочет этого. Да, сейчас фанаты настроены против него, но в футболе такие ситуации тоже иногда меняются», — цитирует Модрича Football Espana.
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