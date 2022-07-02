Нигматуллин: токсичность Дзюбы в Турции не прокатит, турецкий футбол его выплюнет

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в команду из чемпионата Турции.
«Чемпионат Турции очень сложный. Там очень требовательные болельщики, поэтому заиграть Артёму будет очень непросто. По моему мнению, Дзюба сейчас сдал, потому что стал медленнее, а футбол в Турции достаточно быстрый, агрессивный, импульсивный. Пусть у Артёма всё получится, но мне кажется, ему там будет нелегко.
Мы все знаем про токсичность Дзюбы – когда его не ставят, то у футболиста резко портятся отношения с тренером, Артём начинает откровенно ненавидеть специалиста и открыто это демонстрирует. Такая ситуация в Турции вообще не прокатит, турецкий футбол его сразу выплюнет», — цитирует Нигматуллина Metaratings.
Ранее сообщалось, что в услугах 33-летнего российского форварда заинтересованы «Фенербахче» и «Галатасарай». 30 июня у Артёма истёк контракт с «Зенитом», поэтому в новую команду он перейдёт на правах свободного агента.
- 2 июля 2022
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