Агент новичка «Оренбурга»: российская лига — сильная лига, уважаемая в Европе

Хосе Луис Родригес Чавес, агент новичка «Оренбурга» полузащитника Джимми Марина Вильчеса, высказался о переходе футболиста в российский клуб.



«Почему игрок переехал в Россию? Мы верим, что Джимми может продолжать расти как игрок и помогать команде достигать спортивных целей, и у клуба они есть. Он очень доволен отношением всего технического и административного персонала «Оренбурга».



Мы понимаем, что российская лига — сильная лига, уважаемая в Европе. Мы также понимаем, что сейчас есть ограничения на европейские соревнования, но это не проблема — Джимми сосредоточится на том, чтобы помогать команде изо дня в день», — цитирует Чавеса Sport24.



Напомним, «Оренбург» сегодня, 2 июля, объявил о подписании хавбека. Предыдущим клубом футболиста был костариканский «Депортиво Саприсса».

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