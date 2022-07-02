Каррагер: Роналду сделал «Манчестер Юнайтед» хуже

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Каррагер, являющийся ныне экспертом, поспорил с бывшим капитаном «МЮ» Гари Невиллом в соцсетях. Невилл говорил, что приход Роналду поможет команде.



«Роналду сделал то, что я и думал. Забивал мячи, но сделал команду хуже. Его желание уйти лишь разрушает миф, что он якобы отказал «Манчестер Сити» из-за любви к «Манчестер Юнайтед».



Он не был нужен «Сити». А ты, клоун, говорил, что это словно приход Элвиса в Манчестер. Но Элвис уже уехал», — написал Каррагер.



Ранее издание The Times сообщило, что Роналду якобы объявил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании покинуть команду.

Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики: