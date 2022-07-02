Камоцци: для меня все игроки, которых я порекомендовал «Спартаку» — лучшие
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Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о своей работе в московском клубе.
«Кто лучший из тех, кого я порекомендовал «Спартаку»? Не могу выделить одного. Для меня все они — лучшие. Доволен ли я тем, как в «Спартаке» заиграл Кофрие? Это вопрос к спортивному директору», — цитирует Камоцци Sport24.
Напомним, 29 июня итальянский функционер сообщил о том, что покидает московский клуб по истечении соглашения. Камоцци решил не продлевать контракт со «Спартаком».
По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». При этом красно-белые победили в Кубке России, переиграв в финале московское «Динамо» со счётом 2:1.
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