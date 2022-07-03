Агент: «Фиорентина» не говорила с Кокориным о расторжении договора. Были звонки из России

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о будущем российского форварда в флорентийском клубе.



«Обсуждалось ли с «Фиорентиной» расторжение контракта? Нет. Никто из клуба не связывался со мной. И игрок тоже никогда не говорил со мной об этом. Так что я не думаю, что такая возможность существует.



Не отрицаю, что из России поступали предложения по Саше. Некоторые российские клубы звонили мне, чтобы получить информацию о Кокорине, но текущая ситуация не способствует подобным трансферам.



Повторю, что Саша хочет продолжить свой путь в «Фиорентине», он хочет быть полезным. Это его приоритет на сегодня», — цитирует Бердышева Firenze Viola.



Напомним, Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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