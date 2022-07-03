Агент: «Фиорентина» не говорила с Кокориным о расторжении договора. Были звонки из России

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о будущем российского форварда в флорентийском клубе.
«Обсуждалось ли с «Фиорентиной» расторжение контракта? Нет. Никто из клуба не связывался со мной. И игрок тоже никогда не говорил со мной об этом. Так что я не думаю, что такая возможность существует.
Не отрицаю, что из России поступали предложения по Саше. Некоторые российские клубы звонили мне, чтобы получить информацию о Кокорине, но текущая ситуация не способствует подобным трансферам.
Повторю, что Саша хочет продолжить свой путь в «Фиорентине», он хочет быть полезным. Это его приоритет на сегодня», — цитирует Бердышева Firenze Viola.
Напомним, Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.
- 3 июля 2022
-
01:15
-
01:01
-
00:52
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:29
- 2 июля 2022
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:20
-
23:12
-
23:07
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:35
-
22:20
-
22:17
-
21:55
-
21:43
-
21:34
-
21:17
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:43
-
19:40
-
19:18