В «Фиорентине» недовольны словами агента Кокорина о нежелании россиянина уйти из клуба

Руководство «Фиорентины» разочаровано интервью агента форварда команды Александра Кокорина, сообщает Football Italia. По данным источника, в клубе ознакомились с интервью и остались недовольны тем, что представитель нападающего заявил о нежелании игрока уходить из клуба.



Ранее Тимофей Бердышев, футбольный агент, представляющий интересы Кокорина, сообщил, что его клиент не обсуждает разрыв контракта с «фиалками». Также Бердышев сообщил, что россиянин намерен и дальше выступать за команду. При этом представитель Кокорина признал, что его клиентом интересуются российские клубы.



Напомним, Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.