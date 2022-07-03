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В «Фиорентине» недовольны словами агента Кокорина о нежелании россиянина уйти из клуба

В «Фиорентине» недовольны словами агента Кокорина о нежелании россиянина уйти из клуба
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Руководство «Фиорентины» разочаровано интервью агента форварда команды Александра Кокорина, сообщает Football Italia. По данным источника, в клубе ознакомились с интервью и остались недовольны тем, что представитель нападающего заявил о нежелании игрока уходить из клуба.

Ранее Тимофей Бердышев, футбольный агент, представляющий интересы Кокорина, сообщил, что его клиент не обсуждает разрыв контракта с «фиалками». Также Бердышев сообщил, что россиянин намерен и дальше выступать за команду. При этом представитель Кокорина признал, что его клиентом интересуются российские клубы.

Напомним, Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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