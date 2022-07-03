Андрей Лунин стал автором лучшего сейва сезона в Ла Лиге после выхода один на один
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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин стал автором лучшего сейва сезона в Ла Лиге после выхода один на один.
На YouTube-канале Ла Лиги опубликовали топ-10 лучших сейвов после выхода один на один, и спасение украинского голкипера в матче с «Кадисом» заняло первое место. Тот матч завершился со счётом 1:1, а сам Лунин был признан лучшим игроком матча.
В прошлом сезоне Лунин провёл за «Реал» четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола. В составе клуба он выиграл чемпионат Испании.
Лунин выступает за «Реал» с 2018 года, перейдя из луганской «Зари». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского вратаря мадридского «Реала» в € 2,5 млн.
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