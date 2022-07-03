Английский таблоид показал, как Роналду и Джорджина отдыхают на Майорке

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду наслаждается последними днями отпуска вместе с семьёй перед возвращением в клуб для предсезонной подготовки, сообщает The Sun.
Издание подчёркивает, что Роналду и его супруга Джорджина Родригес вместе с сыном футболиста Криштиану-младшим отдыхают на Майорке на яхте стоимостью £ 5,5 млн.
Фото: The Sun
Уже 4 июля Криштиану Роналду должен прибыть в расположение «Манчестер Юнайтед» для того, чтобы начать с командой предсезонную подготовку под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага.
Фото: The Sun
Ранее в СМИ сообщалось, что Криштиану Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит хорошее предложение. Португалец хочет играть в Лиге чемпионов, учитывая то, что его профессиональная карьера неизбежно движется к завершению. При этом «Манчестер Юнайтед» не заинтересован в том, чтобы Роналду перешёл в другой клуб АПЛ, и может рассматривать предложения от зарубежных клубов. Одним из вариантов является «Рома» Жозе Моуринью.
7 способов поддерживать форму от Криштиану Роналду
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