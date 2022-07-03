«МЮ» близок к подписанию контракта с Эриксеном

Английский «Манчестер Юнайтед» провёл несколько раундов переговоров с датским полузащитником Кристианом Эриксеном и согласен удовлетворить финансовые требования футболиста, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, «красные дьяволы» близки к заключению контракта с датчанином, однако тот оттягивает подписание трудового договора, так как хочет посмотреть, какую трансферную политику будет проводить «МЮ» этим летом.

Сообщается, что заработная плата футболиста в случае перехода в «МЮ» составит порядка € 8,3 млн в год.

Ранее сообщалось о том, что Эриксен рассматривает два варианта продолжения карьеры: перейти в стан «МЮ», или продолжить выступление за «Брентфорд».

В минувшем сезоне Кристиан Эриксен провёл за «Брентфорд» 11 матчей в английской Премьер-лиге, забил один мяч и сделал три результативные передачи. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.

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