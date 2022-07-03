Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» близок к подписанию контракта с Эриксеном

«МЮ» близок к подписанию контракта с Эриксеном
Комментарии

Английский «Манчестер Юнайтед» провёл несколько раундов переговоров с датским полузащитником Кристианом Эриксеном и согласен удовлетворить финансовые требования футболиста, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, «красные дьяволы» близки к заключению контракта с датчанином, однако тот оттягивает подписание трудового договора, так как хочет посмотреть, какую трансферную политику будет проводить «МЮ» этим летом.

Сообщается, что заработная плата футболиста в случае перехода в «МЮ» составит порядка € 8,3 млн в год.

Ранее сообщалось о том, что Эриксен рассматривает два варианта продолжения карьеры: перейти в стан «МЮ», или продолжить выступление за «Брентфорд».

В минувшем сезоне Кристиан Эриксен провёл за «Брентфорд» 11 матчей в английской Премьер-лиге, забил один мяч и сделал три результативные передачи. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.

У кого в АПЛ самый крупный контракт?

Новость по теме
Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Лестере»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022