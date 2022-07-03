Видаль близок к заключению контракта с «Фламенго»
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Полузащитник миланского «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль близок к переходу в бразильский «Фламенго», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, футболист заключит с клубом контракт на 18 месяцев. Переговоры между сторонами начались в мае и находятся в завершающей стадии.
Ранее также сообщалось об интересе к Видалю со стороны аргентинского «Боки Хуниорс» и катарского «Аль-Райяна».
В сезоне-2021/2022 полузащитник провёл 40 матчей за «Интер» и забил два гола, выиграв с «нерадзурри» Кубок Италии.
Контракт 35-летнего Артуро Видаля с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2 млн.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне.
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