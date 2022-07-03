Видаль близок к заключению контракта с «Фламенго»

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль близок к переходу в бразильский «Фламенго», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, футболист заключит с клубом контракт на 18 месяцев. Переговоры между сторонами начались в мае и находятся в завершающей стадии.

Ранее также сообщалось об интересе к Видалю со стороны аргентинского «Боки Хуниорс» и катарского «Аль-Райяна».

В сезоне-2021/2022 полузащитник провёл 40 матчей за «Интер» и забил два гола, выиграв с «нерадзурри» Кубок Италии.

Контракт 35-летнего Артуро Видаля с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2 млн.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне.