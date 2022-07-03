Хуанфран: надеюсь, Мората сможет урегулировать разногласия с Симеоне
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Бывший защитник «Атлетико» и сборной Испании Хуанфран Торрес отметил непростые отношения между нападающим Альваро Моратой и главным тренером мадридского клуба Диего Симеоне.
«Надеюсь, Мората сможет урегулировать разногласия с тренером», — приводит слова Хуанфрана Marca.
Напомним, Мората вернулся в «Атлетико» из «Ювентуса» в конце июня. Форвард на протяжении двух сезонов выступал за туринский клуб на правах аренды. Мората принял участие в 67 матчах за «Ювентус», забил 20 голов и завоевал Кубок Италии. Действующий контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Мадридский «Атлетико» по итогам сезона-2021/2022 занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал мадридский «Реал».
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