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Гришин: думаю, Родригао пошутил. Любой футболист любит играть при полном стадионе

Гришин: думаю, Родригао пошутил. Любой футболист любит играть при полном стадионе
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Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о словах защитника «Сочи» Родригао. Ранее футболист высказался о бойкоте фанатами матчей Российской Премьер-Лиги из-за введения паспорта болельщика (Fan ID). Родригао отметил, что не боится отсутствия болельщиков, так как главное для него — игра.

«Мне кажется, что Родригао просто поймали на какой-то шутке. Не думаю, что он так думает. Любой футболист любит играть при полном стадионе, и так можно сказать и про Родригао. Думаю, что он пошутил или его просто не так поняли», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В минувшем сезоне Родригао сыграл за «Сочи» в 31 матче во всех турнирах. На его счету три гола и одна результативная передача.

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