«Зенит» подпишет новое соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о сотрудничестве сине-бело-голубых с «Црвеной Звездой» в преддверии товарищеского матча команд в Сочи. По его словам, клубы намерены подписать новое соглашение о сотрудничестве. Примечательно, что генеральным спонсором обоих клубов является «Газпром».
«Сотрудничество с «Црвеной Звездой»? В Сочи мы подпишем новое соглашение о сотрудничестве, поэтому, помимо рабочей карты развития нашего партнёрства, обсуждались только дата и стадион.
Как вы знаете, «Зенит» также сотрудничает с клубом «Сепахан» из Ирана — у нас есть желание сыграть товарищеский матч и не один, даже обсуждались конкретные даты, но пока на данном этапе, как и в случае с сербами, мы играли только юношескими командами. Плюс делегации обменялись официальными визитами и тренерскими стажировками.
Возможно, ближайший товарищеский матч в скором будущем пройдёт между женскими командами — в Иране женский футбол активно развивается. И как только оба клуба устроят условия календаря и логистика, мы сыграем основными составами и в Петербурге, и в Исфахане.
Что касается Китая, то «Зенит» — единственный российский клуб, который уже два года участвует в программе двух стран по развитию молодёжного футбола. К нам на турнир в академию должна была приехать юношеская сборная Китая 2007 года рождения, но из-за пандемии они, к сожалению, не смогли прилететь. Как только все ограничения снимут, мы вернёмся к своему проекту открыть там филиал «Газпром»-Академии. Игру основными составами в ближайшем будущем не планируем — это вопрос долгосрочной перспективы», — приводит слова Медведева Sport24.
Напомним, матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, где сине-бело-голубые проводят летние тренировочные сборы. Игра начнётся в 20:00 мск.
- 3 июля 2022
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