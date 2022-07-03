Зюле: признаю, что люблю бургеры и пиво. Вы думаете, другие профессионалы это не едят?

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Зюле высказался о критике в свой адрес.
«Если бы я был ленивым, я бы никогда не подготовился к финалу Лиги чемпионов после такой серьёзной травмы. Люди, которые это обсуждают, видят только Никласа Зюле, который честно признаётся, что любит гамбургеры и пьёт пиво. Да, и? Вы думаете, что другие профессиональные игроки это не едят? Они просто не говорят об этом», — приводит слова Зюле Bild.
Напомним, Зюле покинул «Баварию» по окончании сезона-2021/2022 и присоединился к дортмундскому клубу. В составе мюнхенской команды защитник — чемпион Германии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2018/2019, 2019/2020) и Суперкубка (2017, 2018, 2020, 2021) страны, а также победитель Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2019/2020).
- 3 июля 2022
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