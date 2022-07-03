Циннбауэр высказался о предстоящей совместной работе с Комппером в «Локомотиве»

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о предстоящей совместной работе в московском клубе с Марвином Комппером. Напомним, ранее сообщалось, что назначение Циннбауэра на пост наставника «Локо» носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер, у которого нет лицензии, чтобы занимать эту должность официально.

«Что думаю о предстоящей совместной работе с Комппером? Марвин — это важнейший элемент тренерского штаба. Я помню Марвина ещё как игрока. Знаю, что он здесь отвечает за подготовку команды. До моего приезда в Москву мы много общались, была целая серия звонков — мы говорили с ним и по телефону, и по FaceTime. Сейчас я приехал сюда, и у меня наконец-то появилась возможность пообщаться с ним лично. Мы хорошо понимаем друг друга, у нас одна и та же философия футбола. Сегодня я посмотрел тренировку, мы обсудили некоторые моменты на поле, и я остался доволен увиденным. Могу сказать, что мы с Марвином на одной волне», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».