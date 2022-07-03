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Де Хеа считает, что стиль игры «МЮ» под руководством тен Хага понравится болельщикам

Де Хеа считает, что стиль игры «МЮ» под руководством тен Хага понравится болельщикам
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выразил мнение, что болельщикам «красных дьяволов» понравится стиль игры команды под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага.

«Думаю, все рады приближению нового сезона и новому тренеру. Тен Хаг ставит хороший футбол, так что болельщикам наверняка понравится стиль игры», — приводит слова де Хеа Daily Mail.

Напомним, тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/2022. Ранее нидерландский специалист работал в «Твенте», ПСВ, второй команде «Баварии», «Утрехте» и «Аяксе».

«Манчестер Юнайтед» по итогам минувшего сезона занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

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