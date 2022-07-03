Де Хеа считает, что стиль игры «МЮ» под руководством тен Хага понравится болельщикам

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выразил мнение, что болельщикам «красных дьяволов» понравится стиль игры команды под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага.



«Думаю, все рады приближению нового сезона и новому тренеру. Тен Хаг ставит хороший футбол, так что болельщикам наверняка понравится стиль игры», — приводит слова де Хеа Daily Mail.

Напомним, тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/2022. Ранее нидерландский специалист работал в «Твенте», ПСВ, второй команде «Баварии», «Утрехте» и «Аяксе».

«Манчестер Юнайтед» по итогам минувшего сезона занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».