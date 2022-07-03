Ал. Мостовой — об Эраковиче: «Зениту» нужны защитники. Сербы вырастают в хороших игроков

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Зенит».
«Зениту» однозначно нужны защитники. «Црвена Звезда» хорошая команда, Эракович добротный защитник. € 10-12 млн — нормальная цена. Мы знаем уровень футболистов в Сербии: они очень часто вырастают в хороших игроков и становятся звёздами.
Цена согласована с рынком. «Црвена» знает, что «Зенит» — самая богатая команда. Если бы предложение было от какого-нибудь «Локомотива», то цена была бы € 6 млн. «Зенит» — однозначно плюс € 4-5 млн. Ясно, что еврокубков не будет. Но они же будут не на год подписывать, а года на четыре. Нормальный вариант для «Зенита», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 июля 2022
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