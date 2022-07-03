Новый тренер «Локомотива» выступил с обращением к болельщикам

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр выступил с обращением к болельщикам московского клуба. Немецкий специалист заявил, что тренерский штаб вместе с молодой командой железнодорожников постарается завоевать трофеи.
«Дорогие болельщики «Локомотива»! Вы хотите новых успехов команды, новых трофеев. Это то, чего хотим и мы. У нас молодая команда и квалифицированный тренерский штаб. Молодёжь, голодная до побед, которая хочет добиться успехов. Мы как их тренеры тоже. Сейчас в этом желании, в этой жажде добиваться успехов мы вместе — и молодые игроки, и тренерский штаб. Надеюсь, это будет хорошая комбинация. И мы, тренеры, вместе с нашей молодёжью пойдём вперёд для того, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».
Напомним, ранее сообщалось, что назначение Циннбауэра на пост наставника «Локо» носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.
- 3 июля 2022
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