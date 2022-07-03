Левандовски — Хави: очень хочу работать с вами
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски встретился с главным тренером «Барселоны» Хави на Ибице, сообщает AS.
По информации источника, большую часть времени Левандовски и Хави говорили о семьях и отпуске, однако на прощание польский нападающий сказал тренеру: «Я очень хочу работать с вами».
Ранее Левандовски сообщал, что его история в «Баварии» завершена и он намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. Сообщалось, что «Барселона» является приоритетным вариантом для 33-летнего польского футболиста.
В сезоне-2021/2022 Левандовски принял участие в 46 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Контракт 33-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Новость по темеЛапорта высказался о желании Левандовского перейти в «Барселону»
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