Президент «Сочи»: Нобоа хочет в ЦСКА? Не думаю, что клуб возьмёт 37-летнего игрока

Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на высказывание полузащитника команды Кристиана Нобоа, который, отвечая на вопрос о возможном переходе в ЦСКА вслед за тренером Владимиром Федотовым, ответил: «Посмотрим, время есть, варианты есть».

«Нобоа сказал, что готов рассмотреть вариант перехода в ЦСКА вслед за Федотовым? Я такого не слышал. Не думаю, что ЦСКА захочет взять 37-летнего Нобоа. Мне кажется, это какая-то PR-акция. Крис такой человек — открытый, с улыбкой, видимо, так решил высказаться. Я у него об этом спрошу (смеётся).

Сложно ли было уговорить Жоаозиньо остаться в «Сочи»? Наоборот, он очень хотел остаться. Он хороший парень, я на него рассчитываю как на лидера внутри команды. Он дружелюбный, с российским паспортом. Хоть и иностранец, но создаёт антураж в раздевалке. Жо всегда на позитиве, говорит по-русски. Важно, чтобы атмосфера не потерялась, сохранилась в новом сезоне. Он прижился в команде, где у нас очень хорошие отношения. Он многому может научить молодых ребят», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешёл из санкт-петербургского «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн. В минувшем сезоне РФС признал Нобоа лучшим игроком России.