Клопп: Карвалью — игрок, способный поставить на ноги целый стадион
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о новичке мерсисайдского клуба полузащитнике Фабиу Карвалью.
«Какой талант, верно? Игрок, способный поставить на ноги целый стадион. Он вкладывает свою индивидуальность в выступления, он уверен в себе и авантюрен с мячом. Карвалью — универсальный футболист, он очень опасен в атаке благодаря своему творческому потенциалу и динамике», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, Карвалью является воспитанником «Бенфики». В «Фулхэме» футболист оказался в 2014 году. В 36 матчах английского Чемпионшипа минувшего сезона Карвалью забил 11 голов и отдал семь результативных передач.
«Ливерпуль» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице АПЛ.
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