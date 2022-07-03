Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Црвены Звезды»: хотим сделать «Зенит» лучше. Мы можем помочь друг другу

Гендиректор «Црвены Звезды»: хотим сделать «Зенит» лучше. Мы можем помочь друг другу
Комментарии

Генеральный директор сербского клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич высказался о продлении сотрудничества с санкт-петербургским «Зенитом».

«Мы очень рады приехать в нашу братскую страну. Мы считаем, что Россия — наш старший брат. Вы знаете, что «Црвена Звезда» занимала первые места в Европе, популярна в бывшей Югославии и шире. 10 лет назад у клуба были большие проблемы, но уже пять лет мы выступаем в соревнованиях УЕФА. В следующем году «Црвена Звезда» сыграет в Лиге чемпионов.

«Зенит» — большая команда, мы хотим сотрудничества и сделать российский клуб лучше. Наши команды — чемпионы. Не сомневаюсь, что мы можем помочь друг другу», — передаёт слова Терзича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Новость по теме
«Зенит» продлил договор о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022