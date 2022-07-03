Гендиректор «Црвены Звезды»: хотим сделать «Зенит» лучше. Мы можем помочь друг другу

Генеральный директор сербского клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич высказался о продлении сотрудничества с санкт-петербургским «Зенитом».

«Мы очень рады приехать в нашу братскую страну. Мы считаем, что Россия — наш старший брат. Вы знаете, что «Црвена Звезда» занимала первые места в Европе, популярна в бывшей Югославии и шире. 10 лет назад у клуба были большие проблемы, но уже пять лет мы выступаем в соревнованиях УЕФА. В следующем году «Црвена Звезда» сыграет в Лиге чемпионов.



«Зенит» — большая команда, мы хотим сотрудничества и сделать российский клуб лучше. Наши команды — чемпионы. Не сомневаюсь, что мы можем помочь друг другу», — передаёт слова Терзича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.