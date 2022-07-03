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«Кто такой Эракович?» Медведев — о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» в «Зенит»

«Кто такой Эракович?» Медведев — о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» в «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в санкт-петербургский клуб.

«Кто такой Эракович? У нас любят публиковать непроверенные слухи. У нас на позиции правого центрального защитника есть футболисты. Что касается позиции левого центрального защитника, то мы настроены найти замену на позицию Ракицкого. И чтобы левая нога была такой же волшебной. Насколько я знаю, упомянутый футболист «Црвены Звезды» правоногий. В рамках партнёрства ослаблять партнёра было бы не очень хорошо», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сообщалось, что Эракович согласен на переезд в Россию. Его не смущает отсутствие еврокубков, он может согласиться на переход, если поступит выгодное предложение.

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