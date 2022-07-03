Генеральный директор «Црвены Звезды»: российская лига очень сильная

Генеральный директор сербского клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич отметил высокий уровень Российской Премьер-Лиги.

«Российская лига очень сильная. Много наших футболистов играли и играют в России. Многие сделали карьеры. Существует серьёзное сотрудничество между сербским и российским футболом. Не стоит сравнивать сербские и российские клубы. Много русских к нам не едет. Скорее, едут в обратную сторону», — передаёт слова Терзича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо». Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля. В первом туре РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с «Химками».