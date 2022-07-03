В «Зените» объяснили, почему матч с «Црвеной Звездой» пройдёт в Сочи, а не в Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему товарищеский матч сине-бело-голубых с «Црвеной Звездой» пройдёт в Сочи, а не в Петербурге.
«За одну ночь подготовить стадион для проведения матча непросто. Так как там проходил концерт группы «Земляне». Плюс из Белграда в Сочи есть прямой рейс. Мы выбрали этот город, и наши коллеги его поддержали.
Матч в Белграде? Всё будет зависеть от нашего календаря и календаря второго клуба. Если будет возможность – матч сыграем. Возможно, во второй половине ноября, когда остановят чемпионат России и Сербии из-за чемпионата мира. Отпускать игроков в отпуск на 2-2,5 месяца никто не будет.
Баскетбольный клуб «Црвены Звезды» очень силён. Но с точки зрения структуры управления – они отличаются. Можно ли независимо от этой разницы придумать баскетбольный праздник? Если позволят календари», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнётся в 20:00 мск.
- 3 июля 2022
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