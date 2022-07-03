Лепёхин — об Эраковиче: теперь вместо бразильцев мы берём сербов. Надо заняться россиянами
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в санкт-петербургский клуб.
«Конечно, тратить сейчас такую сумму неразумно. Смысла нет, учитывая, что нас отовсюду исключили. Честно говоря, в связи с этой ситуацией, когда нас изолировали, я надеялся, что это послужит сигналом для людей, принимающих решения, что надо заняться российскими футболистами. Думал, что клубы начнут уделять больше внимания россиянам и через какое-то время уровень нашего футбола поднимется. Но судя по тому, что происходит, к тому мы не пришли, теперь вместо бразильцев мы берём сербов», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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