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Гендиректор «Зенита»: скоро может прийти правый центральный защитник, а позже и левый

Гендиректор «Зенита»: скоро может прийти правый центральный защитник, а позже и левый
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в ближайшее время клуб из Санкт-Петербурга может объявить о трансфере нового центрального защитника. По словам Медведева, это может быть не последнее усиление центральной оси обороны до конца лета.

«Мы в своей деятельности ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Наши скаутские клубы, наш молодёжный департамент следят за всем футбольным миром. Именно за всем. И проводят глубокую аналитическую работу. На нашем трансферном комитете мы заслушиваем доклады о тех или иных перспективных игроках. Рассматриваются в перспективе два-три года.

Я понимаю ваш интерес к процессу, но мы будем говорить о результатах. А процессы – только после выхода на мемуары.

В ближайшие дни к нам может прийти правый центральный защитник. А до конца трансферного окна и левый», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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