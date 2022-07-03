Гендиректор «Зенита»: скоро может прийти правый центральный защитник, а позже и левый

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в ближайшее время клуб из Санкт-Петербурга может объявить о трансфере нового центрального защитника. По словам Медведева, это может быть не последнее усиление центральной оси обороны до конца лета.
«Мы в своей деятельности ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Наши скаутские клубы, наш молодёжный департамент следят за всем футбольным миром. Именно за всем. И проводят глубокую аналитическую работу. На нашем трансферном комитете мы заслушиваем доклады о тех или иных перспективных игроках. Рассматриваются в перспективе два-три года.
Я понимаю ваш интерес к процессу, но мы будем говорить о результатах. А процессы – только после выхода на мемуары.
В ближайшие дни к нам может прийти правый центральный защитник. А до конца трансферного окна и левый», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 3 июля 2022
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