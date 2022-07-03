Усман Дембеле может остаться в «Барселоне» с понижением зарплаты на 40%
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может заключить новый контракт с каталонским клубом с сокращением зарплаты на 40%, сообщает AS.
По информации источника, в каталонском клубе считают, что ранее французский футболист согласовал трансфер в «Пари Сен-Жермен». Однако из-за решение форварда Килиана Мбаппе остаться в парижском клубе и кадровых изменений в руководстве «ПСЖ» нарушили эти планы. Других предложений о трансфере у Дембеле нет.
Напомним, Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний французский футболист принял участие в 21 матче испанской Примеры за каталонский клуб, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года Дембеле вызывается в национальную команду Франции.
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