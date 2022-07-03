Виталий Дьяков: я заработал хорошие деньги, но по-футбольному свой потенциал не реализовал

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков высказался по поводу своей игровой карьеры. Он считает, что не реализовал свой футбольный потенциал в полной мере.
«Удалась ли моя карьера полностью? Нет, удалась вообще не полностью. Да, я заработал хорошие деньги, у меня дом, машина, все счастливы. Но по-футбольному свой потенциал я не реализовал. Даже мои тренеры говорили: «Ты реализовал свой потенциал на 30%».
Мой путь был тернистым. По сути, я в 23 года только начал играть, но своей карьерой я доволен не полностью. Не реализовал те планы, задачи и мечты, которые ставил перед собой.
Да, я выиграл Кубок России, но не выиграл чемпионат, и не поиграл за сборную России, и не поиграл в Лиге чемпионов. Хотелось поиграть в Лиге, чтобы какой-то штрафной Буффону завалить (смеётся)», — сказал Дьяков в видео на YouTube-канале Buhar.
- 3 июля 2022
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