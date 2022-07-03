Радченко: моё мнение противоположно словам Родригао. Футбол всегда был для зрителей

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о словах защитника «Сочи» Родригао. Ранее игрок отреагировал на бойкот болельщиками матчей Российской Премьер-Лиги из-за внедрения паспорта болельщика (Fan ID). Родригао заявил, что не против пустых трибун, если у него будет возможность играть в футбол. Позже защитник сообщил, что его слова исказил переводчик.

«У меня мнение противоположно словам Родригао, но каждый человек имеет право на своё мнение. Футбол всегда был для зрителей, и нужно это понимать. Футбол без зрителей мы уже видели, когда был период пандемии. Отразятся ли эти слова на его переходе в «Зенит»? Не думаю», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.