В «Химках» подтвердили интерес к белорусскому полузащитнику Денису Гречихо

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию об интересе подмосковного клуба к белорусскому полузащитнику Денису Гречихо.

«В нашем трансферном списке много игроков. Мы следим за ними. Пока что не исключаю такую возможность: предметный интерес к Гречихо в том числе есть. Мы смотрим и рассматриваем. Хотим соблюсти все принципы: молодость, возможность для развития, условия контракта», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что «Химки» в ближайшее время могут подписать контракт с белорусским полузащитником Денисом Гречихо. 23-летний футболист в данный момент является свободным агентом. Его последним клубом было минское «Динамо».